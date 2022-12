Minibus si schianta a bordo della carreggiata

Pubblicità

Nella prima mattinata di ieri, 3 dicembre verso le 6.00, i Vigili del Fuoco Volontari di Merano sono stati allertati per un incidente lungo la strada provinciale 98 nei dintorni di Labres, dove per cause ancora da chiarire, un minibus è uscito di strada, finendo bloccato a fianco della carreggiata

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Merano che hanno provveduto al recupero del mezzo attraverso la gru. Stando alle prime informazioni, nessuna delle persone a bordo sarebbe rimasta ferita nel sinistro.

