Meraviglioso Natale in Vallarsa: ecco tutto il programma di dicembre

«Tantissime iniziative a calendario tra dicembre e gennaio, grazie alle associazioni, ai circoli, agli abitanti di Vallarsa.

Ci sono idee del tutto nuove come l’installazione di presepi e natività a Matassone; ci sono eventi già affermati come il mercatino di Natale di Camposilvano; ci sono dei meravigliosi ritorni come il presepe vivente di Valmorbia; ci sono delle incredibili novità come il concerto di Capodanno; ci sono dei bellissimi momenti di comunità come l’inaugurazione della Caserma dei pompieri o gli scambi degli auguri del 22 dicembre; ci sono eventi sportivi ed eventi canori. Tanti appuntamenti, tutti caratteristici, che allieteranno i cuori della popolazione e di chi verrà a trovarci. Sarà sicuramente un meraviglioso Natale.»

Queste le entusiastiche parole dell’assessore comunale al turismo, Matteo Rossaro, nel presentare il fitto programma del Natale in Vallarsa.

Dicembre

Domenica 4 – inaugurazione caserma dei vigili del fuoco con visite alla caserma, ai mezzi e alle attrezzature di soccorso – ore 14 / Anghebeni / a cura dei vigili del fuoco di Vallarsa

Dall’8 dicembre al 6 gennaio – il paese dei presepi: installazione di presepi e piccole natività all’interno del paese Matassone – a cura dei giovani di Matassone

Domenica 11 – inaugurazione nuova copertura pista del ghiaccio e alle 14 apertura della stagione con l’arrivo di Santa Lucia – ore 11 / Riva / a cura del Circolo Lamber

Martedì 13 – merenda con arrivo di Santa Lucia – davanti alla scuola e alle 18 santa messa – ore 16:30 / Raossi / a cura di Raossi iniziative

Sabato 17 e domenica 18 – il villaggio di Natale: mercatino di Natale itinerante, intrattenimento con musica, calesse per una passeggiata in paese, bevande e cibo caldi, idee regalo, la natività, atmosfera natalizia in un paesino di montagna – Camposilvano / a cura di Camposilvano è

Giovedì 22 – è Natale – ore 20 / teatro comunale di Sant’Anna / a cura del Comune di Vallarsa in collaborazione con la scuola primaria e le associazioni della valle

Lunedì 26 – presepe vivente – ore 17 / Valmorbia / a cura degli abitanti di Valmorbia e del centro studi museo etnografico, concerto di Natale – ore 20.30 / chiesa San Vigilio / Parrocchia / Coro Pasubio

Giovedì 29 – gran concerto di Capodanno – ore 20.30 / teatro comunale di Sant’Anna

Gennaio

Giovedì 5 – Befana – ore 16.30 / Camposilvano / a cura di Camposilvano è

Venerdì 6 – Befana sui pattini – ore 15 / Riva / pista del ghiaccio / a cura del Circolo Lamber. Lepre bianca 2023 – corsa ludico sportiva con percorso in ambiente naturale innevato alle pendici delle Piccole Dolomiti – partenza e arrivo in località Malga Fratte – a cura della associazione Amici Piccole Dolomiti

Sabato 21 – tributo a Fabrizio De Andrè con il Trio Faber Antiqua ore 21 / teatro comunale di Sant’Anna – a cura dei comuni del Pasubio

Sabato 28 – serata karaoke – ore 20.30 / Riva / casetta pista / Circolo Lamber

Date apertura pista di pattinaggio – dalle 14 alle 18 /riva / a cura del circolo lamber; 11/17-18/26-27-28-29-30 dicembre – 1-8/14-15/21-22/28-29 gennaio – 4-5 febbraio 2023.

