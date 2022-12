Imbocca la pista chiusa e finisce sull’erba: sciatore 20 enne finisce al santa Chiara

Pubblicità

Primi incidenti sulle nevi del Trentino. Sul Tonale e in Paganella due uomini sono stati trasportati in ospedale

Il primo incidente è accaduto nella mattinata di ieri, sabato 3 dicembre, intorno alle 09:00 sulle piste del comprensorio sciistico del Tonale in valle di Sole.

Lo sciatore 48 enne mentre stava sciando ha perso il controllo finendo rovinosamente a terra. Prima dell’arrivo dei sanitari l’uomo è stato soccorso immediatamente dagli addetti alla pista. È stato attivato anche l’elisoccorso che è atterrato direttamente in pista per prestare le prime cure all’infortunato. Il 48 enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al Santa Chiara per le cure del caso.

Il secondo incidente è accaduto nel pomeriggio pochi minuti dopo le 16:30 in Paganella, precisamente ad Andalo sulla pista Cacciatori 1 che scende poco sopra il paese. Un ragazzo 20 enne ha imboccato la pista che era chiusa perché il tracciato non era completamente innevato. Alla fine della neve si è trovato nell’erba finendo rovinosamente a terra proprio a fine pista.

Soccorso dagli addetti agli impianti e dal soccorso piste il ragazzo è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso atterrato nella piazzola di Fai della Paganella.

In supporto ai sanitari per il trasporto dell’equipe sanitaria sul luogo dell’incidente le squadre dei vigili del fuoco di Fai e Andalo. Il 20 enne dopo essere stato stabilizzato e stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara di Trento. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino avrebbe riportato traumi giudicati di media gravità.

