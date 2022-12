Ex Alpe: approvato il Progetto Esecutivo

Pubblicità

La Giunta comunale di Rovereto ha approvato l’atto che darà il via all’appalto per la riqualificazione dell’area Ex Alpe. Presto sorgeranno il Polo 0-6 e il nuovo parco urbano a Sacco.

E’ stato approvato il progetto esecutivo che vedrà la realizzazione a Sacco di un nuovo plesso scolastico 0-6 e di un nuovo parco nel cuore di Sacco. Grazie alle risorse arrivate con il PNRR è stato possibile completare il finanziamento necessario a realizzare tutte le opere previste e la Giunta comunale ha potuto dare il via libera al progetto esecutivo che andrà ora in gara d’appalto. Il costo complessivo dell’opera supera gli otto milioni di euro e permetterà di riqualificare un’area da tempo in attesa della nuova destinazione.

“Con cinque sezioni per la scuola dell’infanzia e spazio per sessantasei bambini per l’asilo nido, l’area Ex Alpe diventerà un punto di riferimento per le tante famiglie di Sacco e per l’intera città.

Oltre all’edificio che ospiterà il polo 0-6, con questo progetto verrà creato un nuovo spazio verde, con annesso parcheggio, per una superficie totale di 3100 metri che permetterà ai più piccoli di avere un luogo attrezzato per la formazione e il tempo libero. – spiega l’Assessora e Vicesindaca, Giulia Robol – La riqualificazione di quest’area particolarmente importante ed attesa ha visto l’allungarsi dei tempi, sia per la necessaria bonifica ora ultimata, sia perché i fondi stanziati dalla Provincia non erano sufficienti.

Oggi, grazie al bando PNRR, siamo riusciti a raggiungere il budget richiesto per poter dare un servizio a lungo atteso dalla città, in un’ottica di miglioramento della qualità degli spazi scolastici che hanno bisogno di continua manutenzione e rinnovamento. L’area sarà inoltre attrezzata con la realizzazione di collegamenti ciclo-pedonali che completeranno la rete esistente e garantiranno una miglior accessibilità all’area”.

Per quel che riguarda l’edificio comunale che attualmente ospita la scuola equiparata S. Antonio, verranno valutate nuove funzioni sulla base delle richieste e delle esigenze promosse dagli abitanti di Borgo Sacco con la collaborazione della Circoscrizione.

I lavori di demolizione dei capannoni esistenti sono stati effettuati con urgenza alla fine del 2015, poiché l’area giaceva da tempo abbandonata e in stato di completo degrado. In seguito è stata avviata la procedura di demolizione delle fondamenta e bonifica dell’area.

Dopo un percorso partecipato e condiviso, la Giunta comunale è arrivata alla decisione di codificare un progetto che preveda il nuovo polo scolastico 0-6 nell’ambito del compendio ex Alpe, non occupando l’intero areale e consentendo così la localizzazione di ulteriori funzioni quali un parco pubblico e dei parcheggi pertinenziali, non incrementando la spesa e utilizzando soluzioni innovative di partenariato pubblico-privato.

Il progetto esecutivo, consegnato nel mese di novembre consente ora di procedere con la gara d’appalto. L’inizio dei lavori si ipotizza possa essere previsto per giugno.

La base d’asta per la realizzazione dell’opera sarà di € 7.016.932,48 e la somma complessiva dei fondi messi a disposizione è € 8.789.000,00.

“I tempi per arrivare a quest’opera sono stati indubbiamente rallentati anche dalla contingenza del momento particolarmente difficile per quel che riguarda il caro prezzi, tuttavia è necessario procedere il più rapidamente possibile con le fasi successive: appalto e inizio lavori –conclude l’assessora Robol – “L’opera è certamente una priorità per l’amministrazione ed ha tutte le potenzialità per diventare cambiamento positivo e luogo di aggregazione e connessione del quartiere grazie a spazi verdi e ciclabili profondamente rinnovati.

Un nuovo brano di città che si rigenera per essere vissuto da bambini e bambine che frequenteranno il polo 0-6 ma non solo anche dalla comunità, luogo di passaggio con i nuovi percorsi ciclabili, di sosta e relax nel nuovo parco di formazione negli spazi scolastici d’infanzia.”

Il Progetto – Il polo scolastico si sviluppa su tre livelli, nei quali al piano terra è stato collocata la scuola dell’infanzia, al piano primo il nido, mentre nel piano interrato trovano spazio un parcheggio da 17 posti auto per docenti e genitori e i locali tecnici ed accessori.

La scuola dell’infanzia è stata progettata per ospitare 135 bambini in 5 sezioni.

Il giardino avrà un’estensione di circa 2000,00 mq e ospiterà spazi a verde per il gioco libero e spazi attrezzati per le attività didattiche all’aperto in diretta comunicazione con gli ambienti interni attraverso il porticato coperto e pavimentato, che permetterà lo svolgersi dell’attività out-door anche nei periodi dell’anno meno favorevoli rispetto a quello estivo.

L’asilo nido, sarà collocato al primo piano dell’edificio facilmente raggiungibile dall’entrata principale su viale della Vittoria, attraverso il vano scala e ascensore condiviso con la scuola materna e dalla rampa a Nord con pendenza inferiore all’8% che garantisce il comodo accesso dell’utenza proveniente dal parco pubblico.

L’impianto del nido è fortemente connesso al sottostante della scuola infanzia rispecchiandone lo schema distributivo con spazi dimensionati per i 66 bimbi da ospitare.

Come per la scuola infanzia anche le aule del nido avranno tutte comunicazione diretta con il giardino attraverso ampie vetrate. Per permettere le attività ludiche dei bambini, la terrazza è stata progettata in parte con porticato coperto e in parte con sistema a tetto verde in modo da garantire un vero e proprio giardino per le attività dei bambini sullo stesso livello degli spazi della scuola.

Particolare attenzione è stata posta nella progettazione delle dotazioni impiantistiche, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che per la sicurezza e la durata nel tempo. A livello progettuale sono state privilegiate le soluzioni tecniche che consentono un maggior risparmio energetico e quelle tendenti sia alla minor produzione di rifiuti che al minor inquinamento dell’ambiente.

Nel progettare gli impianti sono stati presi in considerazione tutte le condizioni di benessere: temperatura aria ambiente, temperatura media delle pareti, umidità relativa ambiente, massima velocità residua dell’aria nelle zone occupate dalle persone, portata aria esterna di rinnovo ed efficienza della ventilazione, livello di pressione sonora ambiente dovuto al funzionamento degli impianti, livello di illuminamento, uniformità di illuminamento, limitazioni dell’abbagliamento, resa del colore, ecc

I parcheggi di pertinenza della scuola saranno collocati al piano interrato, consentiranno accessi in sicurezza e la possibilità di liberare gli spazi in superficie.

