Continuano gli sgomberi degli abuvisi in tutta Italia, Piantedosi: «Strategia per legalità e riqualificazione dei territori»

Massima priorità agli sgomberi di esperienze culturali di rilevanza internazionale, addirittura con un museo già nel mirino. Poi, con calma, si penserà alle occupazioni ventennali portate avanti dai “fascisti del nuovo millennio”(Ndr – anachici e centri sociali)

Il ministro dell’interno Piantedosi traccia la politica sulla sicurezza dei prossimi anni mettendo nel mirino anche le occupazione abusive, bacino spesso di operazioni criminali ad opera della mafia. Nel prossimo decreto sarà presa in considerazione anche la riforma della polizia locale che avrà più competenze e sarà potenziata per garantire la sicurezza nelle città.

Nel merito continuano in maniera incessante gli sgomberi in tutta l’Italia e la liberazione di 16 alloggi occupati abusivamente da anni nel quartiere di Pizzofalcone a Napoli, in via Egiziaca 35, anche da persone legate alla criminalità organizzata, rappresenta «un segnale forte e concreto della presenza dello Stato».