Violentissimo schianto nella notte, feriti 4 giovani

L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 1.30 della notte in valle dei Laghi, a Madruzzo, lungo la strada provinciale 84 della valle di Cavedine, poco fuori l’abitato di Calavino.

Una vettura con a bordo 4 giovani residenti in zona, due di 19 anni, un 18 enne e una ragazza 15 enne, mentre stavano percorrendo la strada provinciale è finita fuori strada schiantandosi prima contro un muro, per poi ribaltarsi e incastrarsi contro il guard rail. Lo schianto, dovuto probabilmente alla forte velocità, è stato violentissimo e poteva trasformarsi in tragedia.

Massiccio il numero dei soccorritori giunti sul posto con 4 ambulanze del 118, di Trentino emergenza e della croce Rossa del basso sarca e delle Giudicarie.

Per estrarre i giovani dalle lamiere contorte dell’auto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Calavino supportati dai colleghi di Padergnone e Lasino che con l’utilizzo delle pinze idrauliche sono riusciti a trasferire i giovani sulle ambulanze.

Per compiere tutti gli accertamenti di rito sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Trento. Dopo essere stati stabilizzati i 4 giovani sono stati trasportati in codice rosso al Santa Chiara per ricevere le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino avrebbero riportato traumi giudicati di media gravità.

