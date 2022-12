Val di Non, gli impianti di risalita (per ora) restano chiusi

Pubblicità

Restano chiusi gli impianti di risalita in Val di Non. Almeno per ora.

A stabilirlo è stata Joy Val di Non Alps, che ha deciso di tenere chiuse, per il momento, le stazioni sciistiche del Passo Mendola, del Monte Nock e dell’Altopiano della Predaia. La scelta è dovuta, come spiega in un comunicato stampa la società, a diversi fattori.

«Il primo e il più importante è legato al deficit idrico accumulatosi nell’ultimo anno che è particolarmente grave nelle zone in cui opera la nostra società e che impone un’attenzione maggiore all’utilizzo delle fonti idriche – spiega la società –. Il secondo è legato al pesante aumento dei costi dell’energia; ne consegue un incremento negli oneri di gestione che pesano in modo particolare sulle società di piccole dimensioni come la nostra».

Così è risultata impossibile un’apertura. Durante la stagione invernale si provvederà comunque a innevare i campi scuola al Passo Mendola e sulla Predaia, in modo che possano essere aperti a bambini e famiglie.

Non saranno invece innevate artificialmente le piste da sci, che saranno però aperte nel caso in cui l’innevamento naturale lo consentisse.

Il calendario di apertura sarà però limitato al periodo festivo, dunque dal 23 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

