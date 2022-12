Paccher alla Plenaria delle Regioni italiane: “Trentino all’avanguardia nei Comuni su difensore civico”

Pubblicità

A Napoli si sta svolgendo l’Assemblea Plenaria dei Presidenti Assemblee legislative Regioni

Per quanto riguarda il programma delle attività degli organi di garanzia, sul modello dell’ultima Assemblea Plenaria della Conferenza dello scorso 21 ottobre, ieri è stata data la possibilità ad alcune delegazioni dei Garanti e dei Difensori Civici di intervenire ai lavori della Conferenza per condividere le buone pratiche esistenti nelle rispettive Regioni sul fronte della tutela dei diritti a cui sono preposti e per offrire loro l’opportunità di un confronto diretto con la Conferenza.

Tra gli obiettivi indicati, quello di proseguire il lavoro di ricognizione per verificare lo stato di recepimento delle Linee di indirizzo sugli Organi di garanzia del 2019 e sulle Linee guida per il Garante regionale per la salute del 2020, e per procedere ad un lavoro di aggiornamento e di integrazione, e di valutazione delle attività poste in essere

La difesa dei diritti del cittadino è stata al centro dell’intervento di Roberto Paccher, vice presidente del consiglio regionale del T.A.A. Il vicepresidente del Consiglio nel corso dei lavori ha preso parte ad un tavolo che ha riservato un focus agli organi di garanzia.

“Sono intervenuto per ribadire l’importanza e la bontà dei risultati ottenuti da noi con l’istituzione della figura del difensore civico. Ho ricordato come nel 1982, con la legge provinciale, il Trentino si sia dotato della difesa civica, otto anni dopo la prima esperienza pilota in Italia, quella della Regione Toscana. Una figura ora presente a grandissima maggioranza, sono meno di 30 gli esclusi, nei Comuni della nostra provincia. Il traguardo del 40° è stato celebrato il mese scorso a Trento con un importante convegno.

Il difensore civico – ha detto Paccher alla Plenaria di Napoli – si traduce per il cittadino in un risparmio dei rapporti con la pubblica amministrazione ed in una vicinanza e soddisfazione nella qualità degli stessi. Dall’altro lato consente la riduzione e la prevenzione dei conflitti, la diffusione di buone pratiche, assieme ad una miglioramento della qualità dell’azione amministrativa”.

Tra le altre proposte emerse dal confronto, un momento pubblico di approfondimento sulla Difesa civica, da tenere nella prossima primavera, accogliendo la proposta del Difensore civico del Lazio, eventualmente aprendola anche alle altre figure di garanzia, ed incontri con le Commissioni parlamentari competenti per materia e con Associazione nazionale Comuni Italiani per promuovere la sottoscrizione di un Protocollo volto ad estendere il potere di intervento del Difensore civico regionale all’interno dei Comuni a seguito della soppressione del Difensore civico comunale, sul modello della Regione Friuli Venezia Giulia.

Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, Stefano Anastasia, Garante dei diritti dei detenuti del Lazio, Bruno Mellano, Garante dei diritti dei detenuti del Piemonte, Pietro Rossi, Garante dei diritti dei detenuti della Puglia, Paola Matteo, Garante dei diritti del Molise, Ylenia Serra, Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Piemonte, Maria Concetta Falivene.