Maiali maltrattati Coredo: «Muro di gomma e una vergognosa burocrazia»

Egregio Direttore,

In merito all’articolo apparso sul vs. giornale relativo ai maiali di Coredo che versavano in uno stato a dir poco disumano, vorrei dare anche la mia testimonianza.

Sono andato anch’io di persona a verificare come era la situazione: in effetti questi poveri maiali, di cui uno visibilmente sofferente che si trascinava con le quattro zampe piegate, erano immersi in uno piscina di liquame. Alla vista di quella situazione mi sono recato prima dai carabinieri e poi al Servizio Veterinario di Cles.

Da ambo le parti mi sono trovato di fronte ad un muro di gomma ed una vergognosa burocrazia. Ho fatto presente ai carabinieri che a fine settembre era già stata fatta loro una denuncia e avrei voluto saperne gli esiti.

Mi hanno risposto che essendoci il segreto istruttorio non potevano dirmi niente. Poi sono andato al servizio veterinario sempre di Cles dov’era anche stata fatta denuncia, chiedendo anche lì come stavano procedendo le cose.

Mi è stato detto che solo chi aveva denunciato avrebbe potuto fare un accesso agli atti e che comunque loro avrebbero dovuto chiedere al proprietario dei maiali il permesso ad accedere agli atti. Tutto questo inoltre con tempi lunghi.

Ho cercato anche di coinvolgere l’OIPA di Trento che peraltro era già stata messa al corrente da tempo di questa situazione ed un conoscente di Bolzano che purtroppo anche loro non hanno potuto fare nulla.

Solo la stampa ha divulgato articoli in cui veniva denunciata questa situazione e dopo questi articoli ho verificato personalmente che i maiali erano spariti e tutto era stato ripulito e messo in ordine facendo così sparire le prove della sofferenza.

È chiaro che questi tre maiali erano destinati prima o poi ad essere uccisi ma è anche chiaro che chi li accudiva non aveva un briciolo di umanità e che doveva essere perseguito per maltrattamenti o perlomeno multato.

Invece tutto è passato sotto silenzio e quello ed altri allevatori in questo modo saranno legittimati a trattare in modo disumano i loro animali senza temere conseguenze.

Ceraula Renzo – Bolzano

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – La vostra opinione conta, sempre….)