Gianluca Springhetti è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Cavareno

Pubblicità

Pubblicità



È Gianluca Springhetti, cresciuto nel vivaio dei pompieri fin dagli allievi, il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco volontari di Cavareno.

A cedergli il testimone Alberto Borzaga, da 10 anni alla guida del Corpo, e a fargli da vice sarà Matteo Springhetti, mentre i capisquadra saranno Paolo Poda e Sebastian Rossi.

L’ultima assemblea dei Vigili del Fuoco, realtà che conta 22 vigili e una decina di allievi, è stata anche l’occasione per rinnovare il direttivo, che vede ora Valentina Pedrotti come segretaria, Michele Borzaga nel ruolo di magazziniere, Daniele Malench cassiere e Manuel Zini responsabile del gruppo allievi.

Pubblicità Pubblicità

Alla riunione non sono voluti mancare l’ispettore distrettuale Corrado Asson e il sindaco di Cavareno Luca Zini, il quale, al termine delle votazioni, ha avuto parole di gratitudine nei confronti dei Vigili del Fuoco.

«Vorrei ringraziare il direttivo uscente, e in particolare il comandante Alberto Borzaga per l’impegno e l’attaccamento dimostrati nello svolgere questo importante ruolo per la comunità di Cavareno – sono le parole del primo cittadino –. Auguro buon lavoro al nuovo comandante Gianluca Springhetti, che con determinazione e buona volontà ha deciso di intraprendere questa sfida, e a tutto il suo direttivo. Come amministrazione siamo contenti si tratti di un gruppo giovane, con tanta voglia di fare».

L’amministrazione comunale è stata sempre vicina al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari, come dimostrano gli investimenti effettuati nella nuova caserma. «L’idea – conclude Zini – è di portare avanti tutti insieme in maniera proficua, volontari da una parte e amministrazione dall’altra, questo bel lavoro di squadra».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità