Frontale a Cadine, un’auto si ribalta. Feriti entrambi i conducenti

Il violento frontale è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 3 dicembre, intorno alle 10:00 poco sotto l’abitato di Cadine lungo la vecchia strada statale 45 bis che porta all’intersezione con la strada provinciale 85 del bondone al bus de Vela.

Due vetture per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente e nell’impatto una si è ribaltata. A rimanere feriti sono stati entrambi i conducenti.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con le ambulanze che hanno prestato le prime cure.