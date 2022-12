Camera, ai deputati un bonus da 5.500 euro per acquistare smartphone, pc e tablet

Pubblicità

Con una determina firmata dai Questori della Camera lo scorso 24 novembre, arriva l’ok ad un maxi-bonus di Natale da 5.500 euro per i deputati. Come spiega Repubblica, si tratta di un rimborso spese per ogni deputato (400 persone) con l’obiettivo di soddisfare le “esigenze individuali di aggiornamento tecnologico”.

Il rimborso in arrivo a dicembre è stato aumentato del 120% rispetto alla scorsa legislatura, in cui il bonus era di 2.500 euro. Al quotidiano, infatti, un ex Questore racconta che in molti sostenevano come gli iniziali 2500 euro non fossero sufficienti. Questo, probabilmente è uno dei motivi che hanno portato all’aumento della somma.

Il costo totale è di circa 2,2 milioni di euro, con una lista delle dotazioni rimborsabili che comprende numerosi beni tecnologici: da tablet, a cuffie e smartphone fino a pc portatili. Insomma, la formula è simile a quella del cashback ma i controlli li svolgeranno direttamente i Questori.

