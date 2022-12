Cambia il sistema di raccolta dei rifiuti a Cavedago

Pubblicità

A Cavedago cambia il sistema di raccolta dei rifiuti.

Il Comune, in collaborazione con Asia (Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale), attiverà infatti un nuovo sistema di raccolta rifiuti per le utenze domestiche, installando delle isole ecologiche informatizzate distribuite sul territorio comunale per una raccolta di prossimità.

Il nuovo sistema intende aumentare la qualità delle frazioni raccolte con i cassonetti stradali attraverso un controllo degli accessi e degli svuotamenti.

Il costo di svuotamento di 30 litri è attribuito alla sola frazione del secco indifferenziato.

ISOLE DI PROSSIMITÀ E COMUNITÀ – Le isole ecologiche sono complete e includono tutte e 5 le principali frazioni di rifiuti.

Sono dedicate e riservate a un massimo di 100-150 utenze (le più vicine) che possono conferire il rifiuto, quasi fossero i propri cassonetti personali.

Il nuovo cassonetto del secco avrà un cassetto con capienza 30 litri doppia rispetto all’attuale e si aprirà solo con le nuove tessere, mentre il cassonetto dell’umido, già presente nelle isole, sarà chiuso nella primavera 2023 come vetro, carta e cartone e imballaggi leggeri.

Sono previste due serate informative per i cittadini: la prima è in programma mercoledì 7 dicembre alle 20.30 nella sala consiliare, la seconda giovedì 29 dicembre alla stessa ora e nello stesso luogo.

Maggiori informazioni sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito comunale www.comune.cavedago.tn.it

