Vende la droga ad un minorenne: 24 enne tunisino arrestato in piazza Venezia

Nel corso della serata del 30 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino di 24 anni, già noto alle Forze di Polizia, in quanto individuato come responsabile della cessione di un modico quantitativo di hashish ad una sedicenne del posto.

In particolare – sempre nell’ambito dei quotidiani servizi condotti in collaborazione con la Polizia Locale finalizzati alla repressione dei reati “da strada” ed al contrasto allo spaccio di stupefacenti – i militari, durante una mirata attività di osservazione, hanno avuto modo di scorgere l’arrestato nell’atto di cedere lo stupefacente alla ragazza mentre si trovava all’interno del parco di Piazza Venezia, località cittadina che già in passato ha registrato analoghe situazioni, nonché recentemente salita agli “onori” della cronaca per una rapina ad opera di alcuni minori nei confronti di un coetaneo, i cui responsabili sono stati successivamente individuati dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Trento.

Per il 24 enne tunisino è scattato l’arresto: a seguito di perquisizione personale, tra l’altro, lo stesso è stato trovato in possesso di ulteriori 5 grammi di hashish e di 70 euro in contanti (verosimilmente provento dell’attività delittuosa). L’arresto è stato convalidato nella mattinata odierna a seguito di rito direttissimo presso il Tribunale di Trento.

