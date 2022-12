Travolto da un treno a Trento: continuano le indagini per ricostruire la dinamica

Pubblicità

Si chiamava Jatinder Singh il 37 enne indiano morto lunedì sera dopo essere stato travolto da un treno merci in stazione a Trento (QUI link)

Jatinder era un senza dimora in città, e nei giorni scorsi le varie realtà dell’accoglienza hanno cercato di capire se ci fosse un modo per contattare i suoi familiari, dato che secondo delle prime informazioni era solo a Trento.

Nel trolley rinvenuto vicino ai binari è stato trovato il passaporto e, dopo che il personale della questura si è messo in contatto con l’ambasciata indiana in Italia, si sta cercando ulteriormente di rintracciare la famiglia.

Al momento sembra che Jatinder fosse in Italia senza permesso di soggiorno e che fosse stato oggetto di controlli anche fuori dalla regione.

Nel mentre, proseguono i lavori per ricostruire la dinamica di quanto accaduto: probabilmente, il 36 enne ha attraversato i binari nel tentativo di non perdere il treno. Forse potrebbe aver rallentato per raccogliere il cellulare a terra.

Varie le ipotesi e quasi nessuna conferma: anche le telecamere di sorveglianza sono pressoché inutili, dato che in quella tragica sera, erano fuori uso.

