Torna il concorso natalizio “Presepi sotto il Cielo di Predaia con un click”

L’atmosfera natalizia sta per avvolgere il Comune di Predaia.

Sale l’attesa, infatti, per il concorso intitolato “Presepi sotto il Cielo di Predaia con un click”, rivisitazione in chiave fotografica del percorso che anima il periodo natalizio nel secondo Comune della Val di Non.

L’iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura e alle associazioni guidato da Ilaria Magnani e dalle cinque Pro Loco di Predaia intende riscoprire e valorizzare la tradizione dei presepi e della Natività, condividendo le fotografie delle creazioni allestite all’esterno e all’interno delle case o degli edifici.

L’idea è quella di rendere speciale l’atmosfera del Natale e sentirsi uniti più che mai.

Le fotografie andranno inviate via mail o tramite WhatsApp alle Pro Loco di riferimento, insieme al nome della famiglia, dell’ente o dell’associazione e della frazione d’appartenenza (Taio: [email protected] – 391.7458706; Coredo: 320.9776502; Tres: [email protected] – 346.0933635, 0463.467092; Vervò: [email protected] – 348.7237949, 339.6329160; Smarano: [email protected] – 328.4578422).

Le immagini dei presepi saranno visibili sulla pagina Facebook del Comune di Predaia “Predaia Eventi & News” e sulle pagine delle Pro Loco.

