SS47 Valsugana, riaperto a due corsie il viadotto Crozi

I lavori sono conclusi ed è tornato pienamente percorribile a due corsie il viadotto dei Crozi sulla SS47 Valsugana, oggetto di un intervento di adeguamento e messa in sicurezza per l’importo complessivo di 3,2 milioni di euro.

La riapertura completa è avvenuta questa notte, mentre l’impresa sta completando le ultime lavorazioni in merito alla segnaletica che verranno ultimate nel corso della giornata odierna. “Una buona notizia – commenta il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – per gli automobilisti e tutti coloro che percorrono la statale della Valsugana, una delle principali viabilità di collegamento interno ed esterno per il Trentino.

Il viadotto è un’infrastruttura strategica, oggetto dell’intervento di messa in sicurezza promosso dall’Amministrazione provinciale, che rientra nel programma di opere pubbliche per favorire una mobilità più efficiente e sicura su tutto il territorio trentino.

Sul tema degli investimenti l’attenzione di questa Giunta è massima, in particolare in questo periodo nel quale occorre garantire un impegno maggiore per far fronte ai rincari”.

A poco più di due anni dalla consegna del cantiere all’impresa (settembre 2020) sono quindi terminati i lavori sul viadotto lungo 514 metri, con 10 campate alte circa 50 metri sulla forra del Fersina.

Il progetto ha permesso di realizzare l’adeguamento statico e sismico del ponte, allineandosi con moderni requisiti di sicurezza in questo campo.

L’intervento ha previsto oltre all’adeguamento sismico con rinforzi strutturali e la disposizione di ritegni antisismici la manutenzione straordinaria dell’impalcato, con il consolidamento della soletta e il suo allargamento con interventi localizzati sulle travi e sui pulmini, il rifacimento dei cordoli e la sistemazione delle carreggiate, dell’impermeabilizzazione, della pavimentazione e la sostituzione dei guard rail.

A realizzare l’opera è stata l’ATI costituita da Costruzioni Carraro geom. Adriano & C. di Castel Ivano (TN) in associazione con Padana Interventi Srl di Padova con le quali il 14 settembre 2020 è stato stipulato il contratto per un importo di 2.609.376,17 euro al netto del ribasso offerto del 24,270%.

Le lavorazioni che si sono rese necessarie al fine di garantire la sicurezza della struttura hanno portato l’importo complessivo a 3.225.316,76 euro.

L’intervento rientra all’interno del “Programma Operativo del FESR 2014-2020” tra gli investimenti destinati a far fronte agli adeguamenti strutturali per il rischio sismico sulla rete stradale provinciale.