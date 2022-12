Mori, partita la gara per lo svincolo per Sano sulla statale di Loppio

Pubblicità

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti pubblici ha avviato la gara per la realizzazione dello svincolo a Sano sulla statale 240 di Loppio nel comune di Mori. I dati principali della procedura sono disponibili nella sezione “Bandi e Appalti – Gare ad invito” del sito di Apac.

L’importo a base d’appalto è di 1.555.617,07 euro, per i lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, mentre il costo totale dell’opera è di 2,8 milioni (importo che comprende le somme a disposizione).

Entro fine anno è prevista l’aggiudicazione, per una partenza del cantiere attesa nella primavera 2023.

“Si tratta di un’opera rilevante per il territorio della Vallagarina e le popolazioni interessate – sottolinea il presidente della Provincia Maurizio Fugatti –, dato che permetterà l’accesso diretto verso l’abitato di Sano. Consentirà inoltre di migliorare la sicurezza sulla statale di Loppio.

Un’importante viabilità che mette in comunicazione l’asta dell’Adige e l’autostrada con l’Alto Garda, sulla quale la Provincia sta investendo notevoli risorse. Basti pensare alla realizzazione del collegamento San Giovanni-Cretaccio che ha visto nei giorni scorsi il completamento dello scavo della galleria di servizio”.

Il nuovo svincolo rappresenta dunque non solo un accesso alla località di Sano, ma, se adeguatamente sviluppato, potrà risolvere definitivamente anche l’accesso a Mori Ovest eliminando la criticità dell’attraversamento della corsia in direzione Riva per chi proviene da ovest.

L’opera potrà inoltre raccordarsi con i miglioramenti vagliati con il Comune: con l’amministrazione comunale di Mori è in corso di definizione l’intesa per provvedere all’ampliamento della viabilità esistente fino alla statale 240 (via Orsi) e contestualmente creare un nuovo percorso ciclopedonale in modo da risolvere l’attuale interferenza con l’area artigianale.

La realizzazione del nuovo svincolo sarà accompagnata da una serie interventi accessori:

– la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale di collegamento da Sano verso la ciclabile provinciale Rovereto-Riva del Garda;

– la collocazione di barriere stradali di sicurezza, parapetti in legno nonché segnaletica stradale orizzontale e verticale;

– la rimozione lo spostamento di circa 50 metri più a sud dell’attuale traliccio della rete elettrica;

– l’impianto di illuminazione.

