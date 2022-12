Lavori di ampliamento al Sanbapolis: presentato ieri il progetto per l’ampliamento dello studentato

Pubblicità

Grande partecipazione, evento sold out, poco più di cento i presenti tra studenti e giovani professionisti all’evento di ieri sera che si è tenuto presso la facoltà di economia e management.

Giovani e pnrr, questo l’argomento trattato durante la serata, dove l’associazione universitaria Juniores Enterprise di Trento in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento e Confcommercio Trentino, ha organizzato un approfondimento su giovani aziende di successo denominato “Mentorsprtiz”, che ha visto in qualità di relatrice la giovane imprenditrice Eleonora Angelini, titolare di Nova Agenzia srl, società trentina composta da 15 architetti ed ingegneri con un’età media di 36 anni che si occupa prevalentemente di opere pubbliche ed in questo periodo in particolar modo di interventi legati al pnrr, con particolare attenzione all’edilizia scolastica.

Eleonora Angelini nel suo intervento ha ricostruito la nascita della Nova Agenzia srl avvenuta nel 2015 grazie anche al patrimonio di idee e competenze lasciato dall’architetto Roberto Bresciani, scomparso a soli 53 anni.

«Per i giovani spesso non è facile entrare nel mondo del pubblico – ha spiegato Angelini – per questo devono avere un quid in più e una forte motivazione per arrivare agli obiettivi che si sono prefissi».

L’amministratore delegato di Nova Agenzia srl ha anche parlato delle difficoltà di assorbire le risorse del pnrr da parte dei piccoli comuni: «Spesso non hanno nemmeno un ufficio tecnico e quindi dobbiamo seguirli in tutto da questo punto di vista»

Nell’occasione è stato presentato anche il nuovo studentato di Trento che sorgerà a completamento del complesso Sanbapolis, a firma dei giovani architetti di Nova, Niccolò Fogolari e Carolina Corsaro: un intervento importante, 110 posti per 12 milione e 900 mila euro, una piazza interna, una corte interna, spazi per uffici e per attività condivise sia interni che esterni.

Sul palco con Eleonora Angelini, il professore ordinario di economia e gestione delle imprese Umberto Martini che ha condotto l’intervista e Paolo Zanolli presidente dei giovani imprenditori del terziario di Confcommercio.

Per il progetto «Sambapolis» se verranno confermati i 300 milioni di fondi europei Pnrr dedicati al diritto allo studio e all’edilizia scolastica riservati al Trentino, entro la fine 2025 potrebbero essere pronti i nuovi lotti.

L’obiettivo del progetto è stato creato con l’idea di avvicinarsi allo standard europei di 1 posto letto ogni 10 studenti.

San Bartolomeo – oltre ad essere in una posizione molto comoda per gli studenti – presenta molte comodità ed ha il potenziale per diventare una piccola cittadella dedicata agli studenti.