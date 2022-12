Individuato l’investitore di Rebellin, è un camionista tedesco

Pubblicità

E’ stato individuato il camionista responsabile dell’investimento mortale dell’ex campione di ciclismo Davide Rebellin (QUI link 1 – QUI link 2).

Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 62 anni – che lavora per una ditta di spedizioni nella Renania Settentrionale-Wesfalia – identificato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca.

A suo carico, altri episodi: nel 2004 gli era stata ritirata la patente a Chieti per guida in stato di ebbrezza; nel 2001 ha patteggiato con il tribunale di Foggia dopo essere stato scoperto in fuga senza prestare soccorso dopo un incidente.

Secondo gli inquirenti, il 62 enne si sarebbe inoltre accorto di aver travolto il ciclista. Alcuni testimoni infatti hanno dichiarato alle forze dell’ordine di averlo visto scendere dal mezzo, controllare il camion, avvicinarsi e controllare Rebellin, per poi risalire e andarsene.

Dopo l’incidente, avvenuto il 30 novembre, l’uomo aveva fatto poi perdere le sue tracce. È stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo, perché il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale.

