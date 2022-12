“Cena con delitto” per i neodiciottenni della Bassa Val di Non

Pubblicità

È tutto pronto per il ritrovo annuale dei neodiciottenni della Bassa Val di Non.

Come da tradizione, anche quest’anno il Piano Giovani della Bassa Val di Non e il Tavolo di “7×7 ComunInsieme” hanno organizzato la “Diciotto”, un’iniziativa pensata per i nati nel 2004 dei Comuni di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton.

L’appuntamento è in programma questa sera, venerdì 2 dicembre, a Cunevo, nella sala del Circolo Ricreativo sopra i Vigili del Fuoco.

Alle 18.30 è previsto un momento di accoglienza, mentre alle 19 ci saranno i saluti istituzionali da parte dei sindaci con la consegna della Costituzione. Alle 19.30 avrà quindi inizio la “Cena con Delitto: 1539, morte del Principe Vescovo” interpretata da una compagnia teatrale trentina.

Ai 18enni sarà appunto offerta una cena, curata dall’associazione Mato Grosso e ambientata in epoca medievale, che riproporrà il delitto del Principe Vescovo Bernardo Clesio: spetterà ai giovani risolvere il giallo.

L’obiettivo di questa proposta, dedicata ogni anno ai neo-diciottenni, è quello di avvicinare i giovani alle amministrazioni, per responsabilizzarli all’interno delle comunità e stimolare la creazione di legami positivi.

Per maggiori informazioni basta seguire il profilo Instagram pgz.bassavaldinon oppure scrivere a [email protected]