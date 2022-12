Rubava solo abiti firmati, grazie alle telecamere individuato ed espulso un 45 enne tunisino

Pubblicità

Rubava solo abiti costosi e firmati. Dopo l’ennesimo furto dentro un negozio in un noto centro commerciale però grazie alle telecamere di sorveglianza la Squadra mobile di Bolzano è riuscita ad individuare il ladro.

Si tratta di un cittadino tunisino di 45 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti analoghi, commessi ai danni di turisti ed esercenti, ma anche per la detenzione di sostanze stupefacenti e per violenza a pubblico ufficiale.

Secondo la Questura, il 45enne nel solo 2022 è stato ritenuto responsabile di circa 15 furti. Per questo motivo, per la sua pericolosità e irregolarità sul territorio nazionale, l’uomo è stato accompagnato al Cpr di Gorizia dove si completerà l’iter amministrativo finalizzato al suo rimpatrio.

