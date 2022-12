Progetto «Nonni in rete» sesta edizione all’ITE Tambosi

Pubblicità

“Vedervi partecipare a questa iniziativa insieme ai ragazzi del Tambosi, che svolgeranno il ruolo di tutor in questo percorso di avvicinamento alle nuove tecnologie, dimostra una volta di più l’importante ruolo di catalizzatore sociale rappresentato dalla scuola, una scuola che si apre al territorio e che contribuisce ad un proficuo dialogo fra generazioni.

Questa sarà per voi tutti un’occasione di scambio e di arricchimento reciproco, una sfida da portare avanti in un’ottica di progresso individuale e collettivo”: con queste parole ieri l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti ha augurato ieri buon lavoro agli studenti che prenderanno parte alla sesta edizione di “Nonni in rete“, iniziativa che punta ad avvicinare le persone con più di 65 anni d’età all’utilizzo delle nuove tecnologie (pc/tablet/smartphone) e dei servizi a essi connessi (software, app e servizi di rete), o ad aggiornarne le competenze.

Il percorso, nel suo svolgimento, vede un gruppo di nonni/e, ai quali viene assegnato un/una tutor (studente/ssa del triennio di studi del Tambosi) a testa per tutte le ore previste per il corso.

Promosso dalla Fondazione Mondo Digitale, il progetto mira a creare le condizioni per la costruzione di una società della conoscenza inclusiva, coniugando innovazione, educazione, inclusione e valori per una cittadinanza responsabile.

Negli ultimi anni – spiegano al Tambosi – la richiesta di partecipazione al corso è sempre stata molto nutrita a tal punto da aver raggiunto in un’edizione più di 30 iscritti con altrettanti tutor/studenti. Questa relazione “nonni e tutor” non ha portato, nel tempo, solo formazione e conoscenza sull’uso delle tecnologie ma uno scambio emozionale e motivazionale tra due generazioni.

Il progetto si chiuderà, con la consegna degli attestati e le foto ricordo dell’ultimo incontro tra utenti e tutor. La durata totale del corso sarà di 20 ore da svolgere con 1 incontro a settimana di 2 ore dalle ore 14:10 alle ore 16:10.

