Nuove modalità di conferimento rifiuti a Lavis: al Centro Raccolta Zonale si accede solo con la tessera

Arriva una bella novità per il conferimento dei rifiuti a Lavis.

A partire da lunedì prossimo, 5 dicembre, l’accesso al Crm di Lavis potrà avvenire solo con la tessera magnetica familiare, utilizzata per il conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche, che servirà per aprire la sbarra di accesso.

In tal modo vengono registrati gli accessi dei residenti dei vari comuni convenzionati (Lavis, Giovo e Terre d’Adige) e impedito il conferimento di rifiuti da parte di cittadini di altri comuni.

Inoltre, all’interno del Crm è stata posizionata un’apparecchiatura che permette agli utenti che lo desiderano di pesare i rifiuti differenziati al fine di ottenere gli incentivi previsti per alcune tipologie di rifiuti (plastica, vetro, carta/cartone, ferro), che saranno poi scontati dalla prossima bolletta.

Anche i rifiuti soggetti a limitazioni nelle quantità conferibili gratuitamente (es. inerti da demolizione) verranno pesati per controllare di non superare la quota annuale ammessa per ciascuna utenza.

L’orario di apertura del Crm di Lavis rimane invariato: dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 17.30.

Per agevolare gli utenti nel primo periodo di nuove modalità, gli operatori di ASIA saranno presenti per assistere gli accessi e i conferimenti.

Per informazioni: 0461.241181 – int. 5; [email protected]

