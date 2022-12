Folgaria: è stato ritrovato Baby, il golden retriever che si era perso lo scorso weekend

Pubblicità

È stato ritrovato Baby, il golden retriever di circa un anno che si era perso lo scorso fine settimana nella zona di Carbonare, vicino a Folgaria (QUI link articolo).

Sulla pagina Facebook di ZAMPA Trentina, dopo giorni di commenti e segnalazioni di persone preoccupate per Baby (ricordiamo che nella zona di Folgaria non solo ha nevicato ma ci sono anche alcuni branchi di lupi) è stata condivisa la dinamica del ritrovamento e del fondamentale intervento di una ragazza che fa proprio parte di ZAMPA Trentina.

“La storia di Baby ci insegna che tutti i cani possono scappare, è importante prevenire, ma se capita occorre mettere subito in campo le strategie migliori. Davide e Jessica, proprietari di Baby, hanno avuto la fortuna di incrociare per strada subito Giorgia e sicuramente l’incontro con Giorgia è stato fondamentale per loro che non erano della zona. Giorgia – che fa parte di ZAMPA Trentina – non è un’esperta in ricerche cani, ma ha fatto partire immediatamente una macchina organizzativa pazzesca.