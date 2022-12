Finalmente sugli sci: in Val di Sole parte la stagione invernale più digitale di sempre

Pubblicità

Il manto bianco delle piste, l’aria frizzante dell’inverno e, soprattutto, quella “voglia di cominciare” che si percepisce, forse, un po’ più intensa del solito.

Dopo un biennio segnato inevitabilmente da difficoltà e incertezze, la Val di Sole si prepara alla stagione sciistica del definitivo rilancio.

Il primo inverno di sostanziale normalità è arrivato e sul calendario spicca nuovamente il proverbiale cerchio rosso: questo il weekend in cui tutto si mette in moto.

«La valle – spiega Fabio Sacco, direttore generale dell’Azienda del Turismo Val di Sole – affronta l’inverno 2022-23 con grande entusiasmo e con la certezza di poter offrire ai turisti un servizio sempre più soddisfacente anche grazie all’impiego di nuove soluzioni digitali destinate a migliorare l’esperienza in pista».

Il riferimento corre a Mowi Snow, la grande novità della stagione invernale. Presentata in anteprima lo scorso 31 ottobre alla fiera Skipass Modena, l’applicazione promette di cambiare in meglio la fruizione del comprensorio Skirama Dolomiti Adamello Brenta da parte di utenti e gestori.

Realizzato da Mowi Space s.r.l., startup trentina specializzata nella creazione di soluzioni digitali per il settore turistico outdoor, il servizio offre mappe interattive di nuova concezione. Balza agli occhi, in particolare, la rappresentazione avanzata delle piste, che da semplici linee nello spazio si trasformano in precisi tracciati comprensivi della loro ampiezza e pendenza nei diversi punti. In questo modo l’utente ha la possibilità di accedere in tempo reale a moltissime informazioni utili e schede tecniche ricevendo opportune notifiche quando necessario (ad esempio in caso di chiusura del tratto). E non è tutto.

Scaricando l’applicazione si può selezionare agevolmente il tipo di attività scelta (sci, slittino, ciaspole e altro ancora) ed esplorare il relativo menu. I turisti, infine, possono creare gruppi ad hoc condividendo posizione e informazioni in tempo reale favorendo così una migliore esperienza collettiva all’insegna della sicurezza per la serenità di amici, genitori e figli. L’applicazione è pensata anche per i gestori locali. Grazie a pannelli dedicati, infatti, Mowi Snow si configura come una piattaforma per promuovere ed esaltare la propria offerta turistica, comunicare con gli utenti, monitorare e analizzare l’andamento e la crescita dell’area nel tempo.

Accanto all’innovazione, poi, si colloca ovviamente l’immancabile tradizione delle tre eccellenze dello sci alpino, mete ideali per ogni tipo di pubblico che si apprestano ad accogliere i visitatori fino alla primavera inoltrata. Tra queste Folgarida Marilleva, vero paradiso per gli appassionati di sci, snowboard e free-style, che presenta 25 impianti di risalita al servizio di 37 piste (41% facili, 44% medie, 15% difficili) con una lunghezza complessiva di 62 km.

L’area – che aprirà i battenti sabato 3 dicembre – è raggiungibile anche mediante il treno Dolomiti Express, che porta direttamente al piano di imbarco della moderna telecabina di Daolasa. Da lì ai 2.040 metri dell’Alpe Daolasa servono appena 12 minuti. Il collegamento “sci ai piedi” con Madonna di Campiglio e Pinzolo offre inoltre la possibilità di sciare nell’intera Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta, Val di Sole Val Rendena, con i suoi 150km di piste.

Attivo anche in primavera, grazie agli impianti del ghiacciaio Presena, a quota 3000 metri, il comprensorio di Pontedilegno-Tonale offre 30 moderni impianti a servizio di 100 km di piste.

Venerdì 2 dicembre partirà la nuova stagione sciistica del comprensorio con 6 impianti aperti al Passo Tonale, che da sabato diventeranno 11. Grazie alle basse temperature, presto altre piste potrebbero aggiungersi.

Fiore all’occhiello della stazione la famosa pista nera “Paradiso” (pendenza massima: 45%) e il Paradise Music Festival, la kermesse musicale, ormai celebre per i suoi strumenti di ghiaccio e la sua location: un mega-igloo a 2600 metri di quota con vista sul ghiacciaio. Il Tonale offre inoltre due snowpark e una pista da skicross tra le più lunghe delle Alpi, con oltre mille metri di discesa da percorrere tutta d’un fiato tra salti, gobbe e paraboliche da brivido.

Infine la skiarea Pejo3000, che rappresenta probabilmente un unicum nell’arco alpino sviluppandosi interamente nei confini del Parco Nazionale dello Stelvio sotto alle cime del Gruppo del Cevedale. Due piste apriranno già domenica 4 dicembre.

L’area, che include la storica stazione termale nota sin dal 1650 situata a pochi metri dalla principale cabinovia, è un vero e proprio gioiello, costruito su misura pensando soprattutto alle famiglie con bambini che ricercano la tranquillità anche sulle piste.

Caratterizzato da 20 chilometri di percorsi serviti da 7 impianti, il comprensorio ospita una delle piste più lunghe dell’arco alpino: quella della Val de la Mite con ben 8 chilometri di discesa e un dislivello di 1.600 metri dalla partenza fissata a quota 3.000. A spiccare, però, è soprattutto la sostenibilità ambientale. Dopo aver messo al bando le plastiche monouso e le bottiglie in PET dai rifugi e dagli impianti, infatti, Pejo3000 ha conseguito un primato davvero invidiabile, diventando la prima ski area plastic free del Pianeta.

