Emergenza Ucraina: a Denno si raccolgono beni per affrontare un freddo inverno

La comunità di Denno tende ancora la mano a chi ne ha davvero bisogno.

Domani e dopodomani, venerdì 2 e sabato 3 dicembre nel paese della Bassa Val di Non è stata organizzata una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina che si sta preparando ad affrontare un freddo inverno.

Nell’atrio al piano terra del municipio, in via Giovanni Ossanna, 1, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 si raccoglieranno indumenti, oggetti e alimenti utili per combattere il freddo e la fame.

Per quanto riguarda il vestiario, si cercano biancheria termica, calzini, pile e maglioni, giacche invernali e coperte calde.

Tra gli oggetti, invece, saranno utili candele, generatori, torce, thermos, borse dell’acqua calda e sacchi a pelo.

Infine, tra gli alimenti, si raccolgono caffè, pasta, riso, legumi, olio, tonno, sale e zucchero.

I beni saranno consegnati dai Vigili del Fuoco volontari di Denno all’associazione Rasom, che li porterà in Ucraina entro la fine dell’anno.

Per informazioni è possibile contattare il referente al numero 348.3124101.