Ala: sostegni alle famiglie per i centri estivi

Il Comune di Ala ha ricevuto quasi 10 mila euro dallo Stato per contrastare lo stress post-pandemico che ha colpito i minori.

Il Comune ha deciso di venire in supporto alle famiglie che hanno sostenuto delle spese per attività ludico, ricreative, extrascolastiche nel periodo giugno – settembre 2022, per figli dai 3 ai 17 anni. Le domande per i contributi sono aperte fino al 20 dicembre.

Il contributo statale assegnato ad Ala ammonta a 9.995,35 ed è destinato alla “promozione e al potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e a favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché a quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine,dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori”.