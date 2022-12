Addio a Claudio Visintainer, colonna portante della cultura in Trentino

Se ne è andato all’età di 84 anni Claudio Visintainer, figura di primo piano nella cultura Trentina e nella storia del Trento Film Festival. Vice sindaco della giunta Goio e più volte assessore del Comune di Trento, lascia un vuoto immenso ed incolmabile. È proprio grazie a lui che il Festival del Cinema è diventato l’istituzione che è ora.

“Vicesindaco e assessore, Visintainer ha contribuito con competenza e visione a una stagione innovativa della storia amministrativa della città, occupandosi con passione dei temi dell’istruzione, dell’urbanistica e della cultura. Eclettico e determinato, è stato tra i protagonisti della costruzione e dello sviluppo del Centro Santa Chiara diventato, anche grazie a lui, un laboratorio culturale e non solo uno spazio per gli spettacoli. A Visintainer dobbiamo anche la sperimentazione artistica della Galleria civica e la crescita del Filmfestival della montagna.” si legge sul sito del Comune di Trento

Per quanto riguarda il Festival, Visintainer è stato prima vicepresidente con Giacomo Priotto, poi assunse la presidenza nel 1993 fino alla chiusura della 40ª edizione, rimanendo in carica fino al 1995 con direttore Gianluigi Bozza, e ritornando poi alla presidenza dal 1999 al 2002, con direttore Toni Cembran.

«Claudio Visintainer contribuì a rendere il Festival un vero e proprio istituto culturale, non solo una rassegna temporanea, radicandolo in città e in Trentino ma senza mai scordare la sua proiezione internazionale. Da amministratore lungimirante, capì che il Festival era un elemento identitario della città e un irrinunciabile strumento per portare Trento nel mondo e il mondo a Trento. Se Trento è la capitale del cinema e delle culture di montagna, un po’ di merito va anche a Claudio e alla sua visione» ricorda l’attuale presidente Mauro Leveghi.

Arriva anche il cordoglio del gruppo consiliare del partito democratico per voce del capogruppo Luca Zeni: «Con la dipartita di Claudio Visintainer scompare un periodo fecondo della storia politica, sociale e culturale di Trento e del Trentino. Uomo animato da grandi passioni e da un solido spessore culturale formatosi nell’alveo della tradizione socialista, egli seppe sempre offrire alla politica competenza, impegno e soprattutto dialogo con il territorio e la comunità. Nel partecipare al lutto esprimendo sincera vicinanza alla famiglia, il Gruppo provinciale del PD ne ricorda, con stima, la statura ed il profilo umano e politico».

Anche il sindaco Franco Ianeselli partecipa insieme all'Amministrazione comunale al lutto per la scomparsa di Claudio Visintainer.

