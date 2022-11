Vigili del Fuoco Val di Sole: quest’anno 1.500 interventi per 380 pompieri effettivi

Pubblicità

Si è svolta ieri sera, martedì 29 novembre, a Malé l’assemblea dell’unione distrettuale Val di Sole.

È stata l’occasione per consegnare le benemerenze di anzianità a 36 vigili del fuoco e per premiare Danilo Daprà, alla guida del corpo di Monclassico da dieci anni, per il lungo comando.

L’ispettore Ivano Ceschi ha snocciolato alcuni dati relativi al 2022, che registra fin qui circa 1.500 interventi con un impegno pari a 30 mila ore uomo considerando anche addestramento e formazione.

In crescita il numero dei vigili del fuoco volontari effettivi che ha raggiunto quota 380, mentre gli allievi sono 83. Presenti all’assemblea il Comitato di presidenza della Federazione e varie autorità.

