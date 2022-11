Val di Fiemme e Fassa: blitz dei Carabinieri nelle scuole con il cane antidroga. Controlli tutti negativi

Pubblicità

Le segnalazioni di diverse famiglie ed alcuni sequestri di sostanze stupefacente dell’ultimo periodo eseguiti nelle Valli di Fiemme e Fassa, hanno indotto i Carabinieri della Compagnia di Cavalese a dare un forte segnale in ottica sia preventiva che repressiva a giovani e giovanissimi attraverso un’azione combinata che si è sviluppata su più fronti.

In tal senso nella mattinata del 29 novembre sono entrati in azione i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cavalese unitamente a “CIP”, un bellissimo esemplare di pastore tedesco specializzato antidroga, in forza al Nucleo Cinofili di Laives.

I militari hanno operato tra i banchi di ben 8 classi di istituti scolastici superiori di San Giovanni di Fassa e di Cavalese, controlli che con soddisfazione del personale docente hanno dato esito negativo.