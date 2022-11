Rubano i vestiti ad un anziano in ospedale: l’azienda sanitaria chiede lo scontrino per risarcire

Pubblicità

Il fenomeno dei furti negli ospedali è in continuo aumento.

Il reato è forse uno dei più brutti perchè va a colpire persone per lo più anziane oppure malate.

E solo dei vigliacchi senza scrupoli possono commettere simili crimini. A raccontare quanto successo nel merito presso l’ospedale di Bolzano è Roberto Nuccio, il cui padre anziano era ricoverato da una decina di giorni nel reparto Gastroenterologia.

«Alle sue dimissioni, ci accorgiamo che erano spariti degli indumenti, di cui alcuni nuovi – racconta Roberto – che noi familiari avevamo portato per il soggiorno in reparto. Alla nostre richieste di dove e come si fossero dispersi questi indumenti, ci veniva risposto dopo una breve verifica in reparto, di fare una segnalazione all’URP e che avrebbero eseguito dei controlli in merito; dopo circa un mese mi giungeva una mail che a nulla si era arrivati in merito alla questione da noi lamentata».

E ancora: «Ci veniva detto di fare un ulteriore richiesta presso un’assicurazione che si appoggia l’Asl e dopo un paio di giorni mi venivano chiesti gli scontrini degli indumenti che mancavano all’appello.Senza di essi nessun rimborso neanche parziale».

Qui la cosa diventa davvero ironica a tal punto da pensare che sia uno scherzo: «Sicuramente tutti noi quando compriamo scarpe, giacche, – aggiunge Roberto – maglie etc teniamo gli scontrini per anni come garanzia!!!! Mi hanno fatto perdere del tempo a mandare svariate mail con documenti, deleghe, descrizioni, allegati in formato solo PDF e burocrazie varie per poi dirmi “ci porti gli scontrini di quello che manca” Avrebbero potuto fin da subito farmi evitare questa benemerita pagliacciata. I miei complimenti alla gestione dell’ospedale di Bolzano e all’onestà di qualcuno che si impadronisce della roba altrui in un momento di sofferenza!»

