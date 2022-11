Rotatoria Dermulo: ci sono 13 soluzioni diverse, se ne parlerà nel 2023

Pubblicità

Pubblicità



Si è aperta ieri la tornata dei lavori consiliari del mese di novembre. Come da tradizione la giunta ha risposto alle interrogazioni a risposta immediata dei consiglieri provinciali.

Lorenzo Ossanna ha chiesto quali novità vi siano in merito all’ipotesi progettuale della rotatoria finalizzata a risolvere i problemi di traffico a Dermulo, per la quale la Giunta ha messo a bilancio 5 milioni di euro e che nei gironi scorsi è stata oggetto di interlocuzioni tecniche con gli uffici dei Comuni e delle varie associazioni interessate.

Mario Tonina ha fatto il punto su quanto fatto dalla Giunta, in sostituzione del governatore Maurizio Fugatti impegnato a Roma in un confronto con il ministro delle Imprese e Made In Italy Adolfo Urso