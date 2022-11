Morto il ciclista Davide Rebellin: è stato travolto da un camion

Pubblicità

È morto oggi – 30 novembre 2o22 – all’età di 51 anni il ciclista Davide Rebellin.

Il campione, mentre era impegnato in un allenamento, è stato travolto da un camion che non si è poi fermato a prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto in strada a Montebello Vicentino, all’altezza del bar ristorante “La Padana”.

Secondo le prime informazioni, poco prima di mezzogiorno il camionista ha colpito e travolto il ciclista senza poi fermarsi. Tuttavia non è chiaro se il conducente si sia accorto o meno dell’impatto.

Sul posto è arrivato il Suem 118, ma per il ciclista non c’è stato più nulla da fare. Al momento i carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per rintracciare l’autista del mezzo pesante.

Rebellin aveva terminato la propria carriera circa un mese fa, in occasione della Veneto Classic. La sua è stata una carriera ricca di successi e di vittorie tra cui spiccano: la vittoria alla Amstel Gold Race del 2004, tre vittorie nella Freccia Vallone (nel 2004, 2007 e 2009), una della Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2004) e a una tappa del Giro d’Italia.

