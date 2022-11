Messa in sicurezza della SS421, la soddisfazione di Denis Paoli: «Appalto del secondo lotto previsto a inizio 2023»

Pubblicità

La SS421 dei laghi di Molveno e Tenno sarà definitivamente messa in sicurezza.

La giunta provinciale aveva infatti stanziato circa 6 milioni di euro per gli interventi necessari di disgaggio delle pareti per evitare la caduta massi sulla carreggiata e per allargare la stessa nei tratti più angusti.

I lavori erano stati distinti in due lotti e, ad oggi, il primo risulta in conclusione con la realizzazione di opere per 2,1 milioni di euro. Gli interventi sulla seconda unità funzionale per 3,6 milioni di euro, in ragione di nuove necessità emerse, sono stati oggetto di modifiche progettuali e risultano in attesa di affidamento in appalto.

Il consigliere provinciale della Lega Trentino Denis Paoli, che a suo tempo si era attivato per sollecitare la messa in sicurezza della SS421 si dice soddisfatto.

«In occasione dell’odierna question time del Consiglio provinciale – spiega Paoli – ho chiesto aggiornamenti in merito ottenendo dalla giunta informazioni incoraggianti. Il 23 novembre scorso, infatti, si è tenuta la Conferenza dei servizi che ha espresso parere favorevole sul punto, disponendo alcune modifiche che saranno apportate al progetto nelle prossime settimane. Accolgo, quindi, con piacere la notizia del probabile affidamento in appalto entro i primi due mesi del 2023 con inizio lavori, ragionevolmente, nella primavera dello stesso anno».

