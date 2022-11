Melinda vince il premio «Vivere a spreco zero 2022» nella categoria ortofrutta

Pubblicità

Il Consorzio della Val di Non si conferma leader del settore anche in termini di sostenibilità ricevendo un riconoscimento che premia le realtà impegnate nella salvaguardia delle risorse ambientali

Ieri sera, martedì 29 novembre, nella suggestiva cornice di Palazzo D’Accursio a Bologna, Melinda ha ricevuto il Premio Vivere a Spreco Zero 2022 nella categoria Ortofrutta.

Un prestigioso riconoscimento che ogni anno viene assegnato alle 12 realtà italiane che si distinguono, nelle rispettive categorie, per i loro comportamenti virtuosi in tema di sostenibilità e che quest’anno è stato conferito anche al Consorzio della Val di Non per il suo impegno verso l’ambiente e il territorio.

In particolare, Melinda è stata premiata grazie all’adozione, nel corso degli ultimi 5 anni, delle soluzioni brevettate da Unitec per la selezione non distruttiva della qualità delle proprie ciliegie.

Questo ha permesso ai propri soci di raccogliere tutte le ciliegie prodotte, garantendo una seconda vita al 15% delle stesse che, non idonee ai consueti canali di commercializzazione del fresco, sono state avviate all’industria della trasformazione o a canali commerciali alternativi. Si tratta di oltre 30 milioni di ciliegie ogni anno salvate dagli scarti e dallo spreco, con maggior soddisfazione di produttori e consumatori.

Melinda si conferma così leader del settore Ortofrutta, oltre che in termini di notorietà del marchio, anche in termini di pratiche sostenibili e attenzione alle risorse ambientali.

