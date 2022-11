I Concerti dell’Avvento per il Natale roveretano. Meritato successo per il Quartetto Mida a Casa Mozart

Pubblicità

Domenica 27 novembre il Quartetto Mida ha inaugurato la serie dei Concerti dell’Avvento proposti a Casa Mozart dai Mozart Boys&Girls in collaborazione con il Consorzio RoveretoinCentro.

Con affiatamento e perfetta intonazione, ma soprattutto con l’entusiasmo e il trasporto che caratterizzano le prove dei veri talenti, i quattro giovani flautisti (Marco Gobbo, Jacopo Bertoldini, Daniele D’incà e Andrea Agostini) hanno proposto un programma molto interessante e coinvolgente.

Interessante non solo perché spaziava da brani del repertorio classico alla musica popolare brasiliana, ma anche per il pregio delle trascrizioni appositamente realizzate per il Quartetto Mida dal flautista M° Emilio Galante .