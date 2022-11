Gallerie Martignano: da dicembre saranno attivi gli autovelox

Pubblicità

Con dicembre – per lo scontento generale degli automobilisti – verranno attivati gli autovelox fuori dalla galleria di Martignano. Una mossa che va a penalizzare particolarmente chi transita nella zona, quasi più che in via Brennero e via Maccani.

Il motivo è semplice: gli autovelox verranno attivati fuori dalla galleria, ovvero un punto critico, dato che la strada è in discesa ed il limite dei 90 km/h viene facilmente oltrepassato anche senza avere necessariamente il piede pesante.

Le ultime volte in cui gli autovelox erano stati attivati nella zona avevano visto una pioggia – anzi un diluvio – di multe: 80-100 in meno di due ore.

Come a Spini, anche a Martignano: in un paio di settimane il controllo della velocità sarà fisso e questo punto per gli automobilisti diventerà il luogo di un vero “bagno di sangue” giornaliero per le tasche di chi non starà più che attento.

La stretta del comune sui controlli della velocità e sulla sicurezza stradale non è nuova ma inizia a diventare opprimente. Vero che bisogna garantire una certa sicurezza, ma i punti caldi dove bisognerebbe aumentare i controlli non sono di certo questi.

Chiaro che le regole vanno rispettate sempre e comunque e non solo con la paura di dover mettere mano a punti e portafogli, ma la scelta di mettere le telecamere nelle zone più critiche per quanto riguarda il traffico non sembra certo una mossa a favore dei cittadini. Come già detto, le zone calde erano ben altre.

