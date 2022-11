“Frontiere-Grenzen”, il Premio letterario internazionale delle Alpi, finisce qui la sua avventura culturale

Pubblicità

A malincuore abbiamo preso questa decisione: non ci sono più le condizioni per proseguire. Siamo consapevoli di decretare la fine di una esperienza culturale a suo modo unica: questo è il sentimento della Bottega dell’Arte, Associazione Culturale di Primiero.

Abbiamo organizzato il Premio a partire dal 2001 e fino al 2019, dunque per dieci edizioni visto che la cadenza era biennale. Dieci edizioni che hanno visto la collaborazione delle biblioteche trentine di Primiero e Canal San Bovo e della Saav, (Unione Autrici Autori Sudtirolo).

Riteniamo di lasciare un vuoto difficilmente colmabile nel tessuto culturale del Primiero, la “piccola terra di frontiera” dove il nostro Premio è nato. Originariamente rivolto alle province di Trento, Bolzano e Belluno, “Frontiere- Grenzen” si è poi aperto a racconti non solo in lingua italiana e tedesca ma anche francese e slovena, le ultime edizioni hanno registrato partecipazioni da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; Slovenia, Austria, Germania (Baviera), Liechtenstein, Svizzera, Francia (Alvernia e Provenza), Principato di Monaco. Un numero, per tutti: in dieci edizioni sono stati 1903 i racconti partecipanti.