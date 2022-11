“Bambini si canta”: a Lavis il concerto in memoria di Italo Varner

Pubblicità

Correva l’anno 1967 quando il Piccolo Coro di Voci Bianche di Pressano, diretto dal compianto maestro Giuseppe Nicolini, registrò per la prima volta i 12 canti per coro composti da Camillo Moser su testi di Italo Varner (nella foto) intitolati “Bambini si canta”.

Nel 1997, in occasione del trentesimo anno dalla prima incisione, la Scuola Musicale “Il Diapason”, in collaborazione con il Coro di Voci bianche di Pressano, ripropose i canti in una nuova veste interpretativa e discografica.

A 55 anni di distanza, sabato prossimo, 3 dicembre 2022, alle ore 20.30 in auditorium a Lavis, in occasione dei 30 anni dalla morte di Italo Varner, il Coro di Voci Bianche “Il Diapason” diretto da Nicoletta Nicolini, unito al Coro di Voci bianche – Coro Sociale di Pressano diretto da Mattia Nicolini, accompagnati al pianoforte da Gabriele Iorio, riproporranno dal vivo l’emozione di questa raccolta musicale nella versione originale composta da Camillo Moser.