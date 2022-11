Approvato il bilancio di previsione del Consiglio provinciale

Pubblicità

Pubblicità



Nella prima tornata dei lavori del mese di novembre dopo il tradizionale question time, il presidente Walter Kaswalder ha presentato la relazione illustrativa della proposta di bilancio di previsione del Consiglio provinciale per gli esercizi finanziari 2023-2025, la cui delibera è stata approvata dopo la discussione con 23 voti a favore e 9 di astensione.

Il testo riporta gli stanziamenti per l’anno 2023 delle entrate e delle spese, il cui ammontare complessivo è pari a 13.617.390,00 euro per la parte di competenza (di cui euro 1.992.000,00 per servizi conto terzi e partite di giro) e a 14.603.390,00 euro per la cassa.

Per gli anni 2024 e 2025 gli stanziamenti complessivi di competenza sia di entrata che di spesa, comprendenti i servizi conto terzi e le partite di giro, ammontano rispettivamente ad euro 13.674.890,00 e ad euro 13.411.890,00.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità