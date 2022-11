Via libera allo schema di delibera per le linee guida sul Partenariato Pubblico Privato

Pubblicità

Con il sì dei commissari di maggioranza, ma anche di Ugo Rossi, e l’astensione dei consiglieri Zanella, Marini e Tonini, la Prima Commissione consiliare presieduta da Vanessa Masè ha dato via libera oggi allo schema di delibera con cui la Giunta provinciale sta per adottare linee guida sul Partenariato Pubblico Privato.

Il P.p.p. è preso in considerazione come forma avanzata di procurement per la realizzazione e gestione, attraverso la collaborazione tra il soggetto pubblico e quello privato, di investimenti e servizi pubblici a vantaggio dell’economia e della società.

Questo strumento è previsto e disciplinato dalla legge provinciale 2/2016 ed ora, per la prima volta, segue appunto la formale approvazione di un dettagliato documento tecnico con il quale si aiutano le pubbliche amministrazioni trentine a utilizzare nel migliore dei modi l’opzione del partenariato.