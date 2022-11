Posta una foto con due pistole sul comodino: polemica attorno a Elon Musk

Pubblicità

Elon Musk ancora al centro di accese polemiche.

Nonostante le recenti sparatorie di massa negli USA, Musk ha pubblicato su Twitter una foto del suo comodino. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che sul mobile erano presenti due pistole di cui un moschetto – che scherzosamente ha ripreso in un tweet successivo dicendo “Salve, sono Musket, Elon Musket” con un gioco di parole sul termine moschetto e riprendendo vagamente la celebre frase di James Bond “Salve, sono Bond. James Bond”.

Le reazioni negative non si sono fatte attendere: genitori e parenti di vittime di violenza da armi da fuoco si sono scagliati contro Musk, chiedendogli se era davvero il caso di postare foto del genere.

