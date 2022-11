Il Teatro delle Quisquilie porta in scena al Melotti di Rovereto le ‘Storie di Gianni’

Pubblicità

Appuntamento all’Auditorium Melotti di Rovereto con il Teatro Ragazzi del Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Per Scappo a teatro, la programmazione rivolta al mondo delle scuole, venerdì 2 dicembre salirà sul palco il Teatro delle Quisquilie con Storie di Gianni, spettacolo tratto da “Favole al telefono” di Gianni Rodari, con la drammaturgia, canzoni, arrangiamenti, interpretazione e regia a cura di Massimo Lazzeri.

Riservato alle scuole primarie, Storie di Gianni riporta sul palco uno tra i capolavori di uno dei più grandi autori italiani per bambini.

Sono passati più di 50 anni dalla prima pubblicazione di “Favole al telefono”, raccolta di racconti pieni di inventiva e di colpi di scena, frutto della “fantasia” di Gianni Rodari. Questi racconti hanno incantato letteralmente generazioni di bambini, sono ormai dei classici e, come scrive Italo Calvino, “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.

Non deve dunque stupire che i bambini di oggi rimangano incantati leggendo e ascoltando queste “favole”, perché, malgrado internet e la televisione, potranno sempre immedesimarsi in Tonino, che non aveva fatto i compiti e desiderava diventare invisibile, o in Martino, che voleva sapere dove portasse quella strada che tutti dicevano che non andava in nessun posto.

In scena ci sarà Massimo Lazzeri, attore-narratore-cantastorie che, con l’ausilio di canzoni, proiezioni e altri piccoli archibugi teatrali, racconterà alcune di queste storie, con la semplicità che richiedono e che, piace pensare, avrebbe apprezzato anche l’autore.

