Il mondo è in pericolo? E’ uscito il nuovo libro di Beppe Amico «Segreti di Fatima»

Dal 25 novembre 2022 è disponibile nelle migliori librerie italiane e sugli Store digitali una nuova esclusiva inchiesta dello scrittore ferrarese Beppe Amico fondatore di Radio Luna International a Trento negli anni 80.

Il suo nuovo Dossier presenta una interessante ricostruzione delle apparizioni portoghesi di Fatima alla luce dell’evoluzione del mondo in questi ultimi due decenni anche in relazione al complesso periodo che stiamo vivendo ed in particolare alla recente pandemia da Covid-19 e al conflitto tra Russia e Ucraina.

Qual è i contenuto dei messaggi profetici lasciati dalla Madonna ai tre pastorelli? Uno di questi segreti – affermano alcuni analisti – esattamente il terzo, non sarebbe stato svelato nella sua versione integrale e ci sarebbe ancora qualcosa di nascosto. Beppe Amico approfondisce questo spinoso e controverso argomento riattualizzandolo ai giorni nostri, scorgendo in tutti i numerosi segni dei tempi qualcosa di fosco e di tenebroso.

Il mondo è in pericolo? – si domanda il giornalista ferrarese, il nostro pianeta è a rischio autodistruzione? Quali nessi ci sono tra il contenuto dei Segreti di Fatima e il futuro che ci attende?

Qualcuno parla di un’apostasia della Chiesa e di alcuni suoi ministri, dell’avvento di un Ordine mondiale legato alla figura dell’Anticristo e di terribili castighi divini.

Cosa c’è di vero in tutto questo? E’ fondata la voce per cui la Vergine Maria avrebbe detto a Lucia, l’ultima veggente di Fatima, che la Russia sarà lo strumento con il quale Dio punirà i gravissimi peccati dell’umanità? Qual è il futuro della Chiesa e del mondo… che cosa ci aspetta nei prossimi anni?

Il messaggio profetico parla anche di una nuova era e molti si chiedono se è vero che l’epilogo degli avvenimenti di Fatima riguarderanno l’avvento di un tempo di pace preceduto da una terribile purificazione per i gravi peccati del mondo.

Qualche critico vede nelle apparizioni e nei messaggi della Vergine Maria un chiaro riferimento alla nuova Gerusalemme di cui si parla nell’Apocalisse di San Giovanni.

Il libro affronta oltre che tematiche spirituali, anche tesi di ordine geopolitico ed economico legate soprattutto agli eventi straordinari degli ultimi due anni. Argomenti scottanti sui quali spesso gli analisti sono in forte attrito: pandemia, crisi alimentare ed energetica, possibile estensione del conflitto tra Russia e Ucraina, pericolo di una guerra nucleare, rischio ambientale, cambiamenti climatici, apostasia, Anticristo…

Tanti si chiedono: cosa c’entra tutto questo con le profezie di Fatima? I lettori potranno scoprirlo leggendo l’appassionata inchiesta sui tre Segreti lasciati dalla Madonna ai tre pastorelli Lucia, Giacinta e Francesco che furono testimoni e protagonisti di un evento di straordinaria portata, del quale solo negli ultimi due decenni si è compresa la grande importanza.

Nel libro si fa riferimento anche alle frequenti analogie con Fatima delle moltissime apparizioni della Madonna in questo ultimo secolo, soprattutto quella di Medjugorje, naturale prosecuzione e compimento degli eventi di Fatima.

Anche in quell’occasione la Vergine Maria avrebbe lasciato a sei veggenti, dieci segreti di prossimo svelamento. Anche i messaggi di Medjugorje lasciano presagire tempi difficili dopo i quali la Madonna promette che il suo cuore immacolato trionferà e sarà concesso al mondo un periodo di pace.