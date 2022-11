Cessione Liberty Gross del Sait, Tonina: «La provincia non ha competenze sul mondo cooperativo»

Pubblicità

Pubblicità



L’assemblea legislativa ha aperto oggi i lavori dell’ultima sessione in aula consiliare di novembre con la discussione delle interrogazioni a risposta immediata (question time).

Katia Rossato, consigliera di Fratelli d’Italia, ha chiesto alla Giunta se sia a conoscenza della possibile cessione da parte di Sait a una grossa ditta del ramo d’azienda Libery Gross che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari, senza che sia stata data alcuna informazione ai dipendenti interessati né ad altri interlocutori che possano difendere gli interessi del personale.

Se l’esecutivo è al corrente di ciò, la consigliera vuole sapere quale sia l’azienda in lizza per l’acquisizione, a che punto sia la contrattazione, quanti siano i dipendenti coinvolti e quali garanzie sono state poste per il mantenimento dei posti di lavoro.

Pubblicità Pubblicità

Il vicepresidente Tonina (nella foto) in risposta ha precisato che non è competenza della Giunta il monitoraggio di qualsivoglia movimento di mercato pur riguardando il mondo cooperativo.

Alla Provincia sono delegate funzioni di vigilanza e promozione della cooperazione (vigilanza in termini di continuità aziendale e scopo mutualistico).

Inoltre l’assessorato allo sviluppo economico tratta i temi delle relazioni industriali quando sfociano in situazioni di crisi, fattispecie che in questo caso non ricorre.

Pubblicità Pubblicità