Centro Bruno, la provincia ha chiesto lo sgombero degli abusivi

Si è aperta oggi la tornata dei lavori consiliari del mese di novembre. Come da tradizione la giunta ha risposto alle interrogazioni a risposta immediata dei consiglieri provinciali.

Denis Moranduzzo ha chiesto se la Giunta intende procedere allo sgombero dell’immobile abusivamente occupato e conosciuto come Centro Sociale Bruno, per la messa in pristino della struttura di proprietà della Provincia, che potrebbe ospitare al caldo e al sicuro durante l’inverno i senzatetto che ne facciano richiesta.

Mario Tonina, in sostituzione del governatore Fugatti assente, ha risposto ricordando che la proprietà è di Patrimonio del Trentino che ha comunicato alla Giunta che fino a poco tempo fa l’immobile era stato assegnato al Centro sociale Bruno.