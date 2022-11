Apicoltura: rimane il limite di 40 arnie

Pubblicità

Pubblicità



L’assemblea legislativa ha aperto oggi i lavori dell’ultima sessione in aula consiliare di novembre con la discussione delle interrogazioni a risposta immediata, (question time) preceduta da un momento di silenzio cui cui il presidente Kaswalder ha voluto ricordare Bruno Fronza, che fu consigliere provinciale per ben quattro legislature a partire dal 1952 e si distinse in particolare per l’impegno nel sociale fondando l’Associazione Trentini nel Mondo, collaborando con la Caritas e dando vita all’Atas. (qui l’articolo sulla sua morte)

Per quanto riguarda il question time Vanessa Masè ha chiesto alla Giunta se non intenda rivedere il regolamento di attuazione della legge provinciale 15 del 2015 sul governo del territorio, in cui si prevede che per la realizzazione di manufatti per contenere gli alveari nelle zone destinate all’agricoltura, gli apicoltori debbano possedere almeno 40 arnie, per consentire la realizzazione di manufatti per il ricovero di un numero di arnie superiore alle 10.

L’assessore Tonina ha risposto affermando che si tratta di un tema già affrontato e il limite di 40 arnie è stato fatto perché rappresenta il limite di congruità professionale perché richiede 700 ore di lavoro all’anno.