Alpe Cimbra: disperso Baby, un golden retriever di circa un anno in zona Folgaria

Un golden retriever di circa un anno si è perso sull’Alpe Cimbra. Il cane si è perso in zona Folgaria, precisamente Carbonare, sul sentiero dell’Acqua verso Cueli.

Si chiama Baby ed è un animale buono sia con i cani che con le persone. Aveva pettorina e collare.

Per avvistamenti o ritrovamento chiamare: 3464048761 (Davide); 3442379340 (Jessica). Per avvisatamenti – in caso – contattare anche ZAMPA Trentina al 3458426319 o al 3480120409.

