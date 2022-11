Abusivismo edilizio, polemiche dopo le parole del Ministro Pichetto Fratin: “I sindaci andrebbero arrestati”

Pubblicità

La tragedia di Ischia riaccende i riflettori su un problema largamente diffuso in Italia, specialmente al sud. Si torna quindi a parlare di abusivismo edilizio e abbattimento delle case considerate “fuorilegge” con le parole piuttosto forti del Ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin.

“Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare perché i sindaci non devono lasciare costruire”: la proposta shock del Ministro per evitare tragedie ambientali diventa un caso.

Le parole, infatti, fanno insorgere i sindaci, diretti interessati dell’attacco con il Presidente dell’Anci, l’associazione dei comuni che dichiara: “Il commento di Pichetto Fratin mentre si cercano ancora i dispersi e si contano le vittime è di una volgarità inaccettabile e denota una grave ignoranza sull’argomento, dovrebbe chiedere scusa”.